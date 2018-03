Agg. ore 19.05: Il geologo e gli esperti incaricati dalla Provincia di Savona hanno appena ultimato il sopralluogo tecnico volto a valutare l’entità della frana avvenuta questo pomeriggio sulla Sp29 all’altezza di Altare.

“Per il momento – spiega il vice presidente della Provincia Luana Isella – lungo la tratta resterà in vigore il senso unico alternato regolato da semafori. Domani, poi, verrà effettuato un nuovo sopralluogo per accertare se il movimento franoso è definitivamente terminato o meno e, soprattutto, stabilire in quale maniera procedere”.

Foto 2 di 2



“La Sp29 è una delle arterie principali e perciò dobbiamo risolvere questo problema cercando di minimizzare i disagi, per quanto possibile. Tra l’altro per sabato e domenica sono attese forti piogge e perciò vogliamo arrivare al fine settimana in una condizione tale da non avere aggravamenti della situazione in caso di maltempo. Contiamo di finanziare gli interventi con risorse interne della Provincia, inserendoli nell’appalto per la manutenzione che abbiamo già assegnato”.

Altare. Pochi minuti fa una delle reti paramassi che prevengono il distacco di detriti dalla parete di roccia che corre parallela alla provinciale del Cadibona ha ceduto, provocando la caduta di alcuni massi sulla carreggiata sottostante.

La frana è avvenuta subito dopo l’incrocio per Altare in direzione di Savona. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della polizia stradale, che ha dirottato il traffico su un’unica corsia.

I tecnici della Provincia si sono subito attivati effettuando un sopralluogo volto a valutare l’entità dei danni. Insieme a loro i vigili del fuoco.