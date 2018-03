Caso Tezel ad Alassio, Galtieri all’attacco: “Atto dittatoriale, il sindaco ne risponderà alla Corte dei Conti”

Alassio. E’ polemica politica ad Alassio sul caso del funzionario del Comune Luigi Tezel, reintegrato sul luogo di lavoro dopo la decisione del giudice che ha ribaltato quanto aveva disposto l’amministrazione comunale: il funzionario, all’epoca responsabile dell’ufficio ambiente, fu licenziato in tronco per il cosiddetto caso “Alassioleaks”: in un server erano stati ritrovati documenti non attinenti al lavoro tra cui immagini e testi di carattere personale, ma anche esposti anonimi, interrogazioni presentate dalla minoranza o documenti “contro” l’amministrazione che poi erano finiti sul tavolo della commissione. Da qui l’apertura di un procedimento che aveva portato alla chiusura del rapporto di lavoro.

“Il sindaco è pienamente responsabile del licenziamento ingiustificato del geometra Tezel – dice il consigliere di minoranza Angelo Galtieri -. Un licenziamento illegittimo che costerà oltre 100 mila euro alle casse comunali. Le giustificazioni del sindaco sono puerili e superficiali. Infatti chi ha deciso di opporsi al ricorso con cui Tezel ha impugnato il licenziamento in oggetto? La Giunta? E chi preside la Giunta Comunale? La sig.ra Olivieri o forse il sig. Galtieri? No! La Giunta comunale fa capo al sindaco Canepa, il quale, con simili tentativi di mistificazione della realtà, conferma soltanto presunzione, arroganza e superficialità”.

E l’esponente di minoranza rincara la dose: “Appurato che la questione politica esiste poiché siamo in presenza di un atto di Giunta, e quindi di indirizzo politico, veniamo alle vere domande che il sindaco avrebbe dovuto porsi. Infatti, letti i punti 7-10-14-15-16-18-19-20 della motivazione della ordinanza del giudice Coccoli, ma soprattutto il punto n.20 che testualmente recita: “ … Difetta, quindi, la proporzione tra il fatto contestato risultato sinora provato e la sanzione impugnata…”, viene da chiedersi perché dei professionisti seri come quelli che componevano la commissione abbiano disatteso le loro stesse decisioni precedenti in materia e violato (o comunque non applicato correttamente) principi consolidati del diritto del lavoro”.

“La commissione ha subito delle pressioni da parte del sindaco? Chi è il responsabile di questo licenziamento illegittimo e dittatoriale e del danno per l’ente di circa 100 mila euro? Un’altra questione su cui dovrà esprimersi la Corte dei Conti, caro sindaco Canepa…” conclude Galtieri.