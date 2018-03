Caso Bolia, il Comune di Calice risarcito di un mln di euro dalla Carige

Calice Ligure. Un milione di euro nella casse del Comune di Calice Ligure da parte di Banca Carisa: è quanto dispone la sentenza derivante dal rito abbreviato sul caso di Paolo Bolia, il dipendente comunale che si è tolto la vita nel luglio del 2014 dopo essere stato accusato di essere coinvolto in una vicenda di ammanchi nelle casse comunali. Due mln di euro è la cifra contestata dall’amministrazione comunale del piccolo comune dell’entroterra finalese.

“La Corte de Conti, in ordine alla richiesta di rito abbreviato presentata da Banca Carige ha stabilito di accogliere l’istanza subordinata di definizione del giudizio con rito abbreviato presentata dal legale rappresentante della Banca Carige ed è stata determinata la somma dovuta dalla convenuta nella misura di 999.954,90 euro, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria da calcolarsi dalla data di deposito dell’atto di citazione” fa sapere l’amministrazione comunale..

“Il giorno 5 di marzo abbiamo ricevuto da parte di Banca Carige la somma di euro 1.005.156,71 e la quietanza firmata dal sindaco è stata inviata il giorno 13 marzo” sottolineano dal Comune.

“La Corte dei Conti ha dichiarato invece inammissibile l’istanza di definizione del giudizio con rito abbreviato presentata dagli eredi di Paolo Bolia nella persona del coniuge, in quanto considerata tardiva”.

La prossima udienza in camera di consiglio per l’accertamento dell’avvenuto regolare versamento e per la prosecuzione del giudizio, nei confronti degli eredi Bolia e del revisore dei conti, quale chiamato in via sussidiaria, è stata fissata per il 18 aprile.

“L’amministrazione comunale continua a seguire con grande attenzione il complesso iter legale che auspichiamo possa portare ad un rimborso il più ampio possibile di quanto è venuto a mancare alle amministrazioni ed alla cittadinanza intera negli anni interessati” concludono dal Comune.