A Carcare si è spenta Maria Jose Pesce, regina degli abiti da sposa

Carcare. Un altro simbolo del commercio e dell’artigianato carcarese se ne è andato. Si è infatti spenta all’età di 79 anni Maria Jose Pesce, fondatrice del noto e omonimo atelier di abiti da spose di via del Collegio. Un marchio prestigioso, il suo, che l’ha portata ad essere celebre nel settore proprio grazie al suo innegabile talento, alla sua creatività e all’abilita di conquistare i consensi di generazioni di donne pronte per il fatidico sì.

Maria Jose inizió in giovane età la sua professione di sarta, e a Carcare confezionava abiti su misura quando il mercato non era ancora così dettagliato e per vestirsi ci si rivolgeva ad un professionista del settore. Negli anni Settanta, però, intraprese un percorso diverso, specializzandosi prima in abiti da cerimonia e poi da spose e diventando un po’ una pioniera del savonese. La sua simpatia era inoltre un valore aggiunto, e il suo estro incantava quando, da semplici scampoli di stoffe e tessuti riusciva a dare personalità a una banale foggia, adattando perfettamente l’abito alla donna che lo avrebbe indossato nel suo giorno più bello.

Ora la sua attività vive grazie alla nipote Sabrina e alla sua socia Nicoletta, che da tempo portano avanti il nome e il prestigio dell’atelier.

I funerali si svolgeranno martedì alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Carcare.