Carcare in lutto per la morte dell’artista Marco Granese

Carcare. Se ne è andato improvvisamente a pochi giorni dal suo compleanno per un malore fatale Marco Granese, artista poliedrico carcarese.

Classe 1936, di professione imbianchino e muratore, ha sempre coltivato la sua passione per la pittura, e da quando era in pensione era riuscito a crearsi un angolo suggestivo nel vicolo di via Castellani dove viveva. Li definiva “scarabocchi” e non ha mai voluto essere chiamato “pittore”, ma la vena artistica di Granese era davvero speciale.

Le sue nature morte e i paesaggi impreziosiscono una delle vie del centro storico del paese, come un vernissage all’aperto, sempre visibile.

Granese lascia la figlia Rossella, la compagna Dina e due fratelli. Anche il sindaco Franco Bologna ha espresso un messaggio di cordoglio per ricordarlo: “Oggi Carcare perde un grande concittadino, pittore straordinario che ha prestato la sua arte al servizio della comunità, senza chiedere nulla e per il solo gusto di rendere bella e accogliente la nostra cittadina. Carcare ti dice grazie e ti porterà sempre nel cuore. Ciao Marco. Dipingi anche tra gli Angeli”.