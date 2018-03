Carcare, aria irrespirabile a Vispa, Arpal allertata dai residenti della frazione

Carcare. Torna l’incubo dei miasmi a Vispa. Questa mattina alcuni residenti, al loro risveglio, hanno avvertito un’aria irrespirabile, molto più accentuata di qualche tempo fa. Ecco quindi che è scattata immediatamente la segnalazione all’Arpal e alla Polizia municipale per richiedere le verifiche del caso.

Come spiega uno degli abitanti della frazione carcarese, “da un po’ di tempo nella nostra zona non era più successo di sentire un odore così forte e nauseabondo. Tant’è che, in seguito alla distribuzione dei moduli da compilare in caso di molestie olfattive, avevamo inoltrato alcuni questionari al Comune di Carcare, (così come i residenti di Ferrania a quello di Cairo, ndr), ma non essendoci più stata alcuna emergenza avevamo interrotto la pratica”.

La puzza, questa mattina, si è percepita non solo nell’abitato di Vispa, ma anche nei pressi del ponte della volta, lungo la variante, fino al casello autostradale di Altare. Nel mirino sempre il biodigestore, i cittadini infatti lo ritengono maggior responsabile di questi miasmi e attendono risposte in merito dalle autorità competenti.