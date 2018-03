Carcare. Continuità ma anche rinnovamento. I due ingredienti chiave con i quali questa mattina è stata lanciata ufficialmente la candidatura a sindaco di Christian De Vecchi, al quale il primo cittadino uscente è pronto a lasciare il testimone in caso di vittoria alle prossime elezioni comunali a Carcare, con la campagna elettorale pronta ad entrare nel vivo.

L’attuale vice sindaco uscente, che ha già presentato il comitato elettorale “Oltre” come gruppo di lavoro per la costruzione del programma amministrativo, afferma: “Nel nostro progetto e nella nostra proposta ai carcaresi saranno inserite persone nuove, che ci affiancheranno nel nostro percorso con la loro competenza e voglia di mettersi in gioco per il paese: tutte personalità, di varia età ed estrazione sociale, che potranno dare un contributo importante, proseguendo sulla linea indicata dall’amministrazione uscente”.

Sui nomi dei componenti della lista ancora silenzio, anche è certa la presenza di attuali assessori come Alessandro Ferraro e Giorgia Ugdonne. Tuttavia la presentazione ufficiale è il primo passo verso l’ufficializzazione della squadra che guiderà Christian De Vecchi nella corsa per le prossime amministrative. “Sicuramente il sindaco Franco Bologna mi ha lasciato un bel testimone. In questi anni abbiamo lavorato bene, con grande collaborazione, con il giusto confronto dialettico e con lo spirito rivolto sempre alla risoluzione dei problemi e del bene dei cittadini” aggiunge il candidato sindaco.

E arriva anche la benedizione dello stesso sindaco Franco Bologna: “Una scelta naturale anche alla luce di questi anni di amministrazione comunale: Christian ha dimostrato grande capacità e determinazione negli obiettivi e ha senz’altro maturato l’esperienza giusta per guidare la nostra cittadina. Sicuramente la scelta migliore e il candidato sindaco migliore per i carcaresi”, conclude il sindaco Bologna, in campo in prima persona per questa campagna elettorale che ora entra nel vivo, e che vedrà l’apertura del point in via Garibaldi 88 già subito dopo Pasqua.