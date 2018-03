I carabinieri intervengono per una lite e gli trovano la droga: convalidato l’arresto del 47enne arrestato a Stella

Stella. E’ stato convalidato l’arresto di Luca Giordano, il quarantasettenne domiciliato a Stella finito in manette con l’accusa di detenzione di 15 grammi di marijuana trovata nella sua abitazione dai carabinieri della stazione di Albisola intervenuti per una lite tra lui e la compagna.

L’uomo questa mattina è stato processato per direttissima in tribunale e il giudice gli ha imposto la misura del divieto di dimora nel territorio dei Comuni di Albissola Mare, Albisola Superiore e Stella.

Nel corso dell’udienza di convalida sono emersi alcuni dettagli sul suo arresto: i militari sono stati chiamati proprio dalla compagna di Giordano che ha detto di essere stata strattonata e spintonata dall’uomo che poi l’ha sbattuta fuori di casa in pigiama. In effetti, all’arrivo della pattuglia, la donna era ancora fuori dall’abitazione. Quando i carabinieri sono entrati in casa, conoscendo alcuni precedenti dell’uomo, hanno effettuato una perquisizione che ha permesso di ritrovare la droga, ma anche alcuni coltelli e un machete, oltre ad una balestra con le relative frecce che sono state mostrate in aula stamattina (per la detenzione di questo materiale non è scattata nessuna contestazione).

Vista la richiesta di termini a difesa del legale dell’uomo, il processo è stato rinviato al prossimo 29 marzo.