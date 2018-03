Caparezza ad Alassio, prime anticipazioni sul Riviera Music Festival 2018

Alassio. Caparezza è il nome del primo grande artista del Riviera Music Festival 2018, manifestazione musicale di successo che, dopo l’esordio nel 2016 a Garlenda, si svolgerà ad Alassio per il secondo anno consecutivo con il patrocinio e il supporto del Comune ed in collaborazione con tutte le associazioni cittadine.

Sarà pertanto l’eccentrico Michele Salvemini in arte Caparezza, cantautore, rapper e produttore discografico italiano, con la data ufficiale del suo Prisoner 709 Tour che da novembre a febbraio ha registrato 20 “sold out” nei palazzetti, ha percorso più di 9.000 km sul furgone da Nord a Sud dello stivale, ha venduto più di 125.000 biglietti ed è indubbiamente l’artista dell’anno.

Grazie al suo ultimo album “Prisoner 709” (Disco d’Oro) e ai suoi singoli è rimasto nelle “hot airplay” radio italiane Caparezza è indubbiamente l’artista italiano dell’anno e sarà il primo nome ad illuminare le notti musicali del Riviera Music Festival Alassio 2018, manifestazione che si svolgerà nei mesi di luglio e agosto e che l’anno scorso ha visto esibirsi nomi importanti del calibro di Fiorella Mannoia, Francesco Gabbani e Gino Paoli.

Caparezza sarà sul palco del Riviera Music Festival martedì 21 agosto nella suggestiva location del Porto Luca Ferrari messa a disposizione dalla Marina di Alassio Spa coorganizzatrice dell’evento unitamente alla Gesco Spa.

I biglietti saranno in prevendita a partire dal 13 marzo dalle ore 10.00 sul circuito Ticket One online e dal 16 marzo nei punti vendita Ticket One sul territorio al prezzo di 25 euro più costi di prevendita.

Il Riviera Music Festiva 2018 organizzato e diretto Dalla Parte della Musica avrà, come partner attivo e dinamico nella produzione del concerto di Caparezza ed altri eventi, la società Strobe srl.

Caparezza è la prima anticipazione del Riviera Music Festival 2018 ma altre sorprese sono all’orizzonte, come affermano gli organizzatori, che sottolineano l’importante ruolo svolto dall’attuale amministrazione comunale e dall’Assessorato al Turismo nel credere e sostenere il progetto musicale 2018.

“Amare la musica e creare sinergie positive per il nostro territorio sono le forti motivazioni che ci spingono a migliorarci anno dopo anno” affermano gli organizzatori dell’atteso evento musicale.