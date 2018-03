Canottieri Sabazia: sei titoli e diciannove medaglie ai campionati regionali 2.000 metri

Savona. La Canottieri Sabazia inizia in bellezza la stagione agonistica 2018 portando a casa da Sanremo ben 19 medaglie, suddivise in 10 ori, 4 argenti e 5 bronzi e sei titoli liguri conquistati in questa edizione dei campionati regionali sui 2.000 metri, organizzati domenica 4 marzo dalla LNI Sanremo.

Nella classifiche generali la società savonese si conferma prima nel settore canadese e seconda nella graduatoria assoluta dietro, per pochissimi punti, ai padroni di casa della Canottieri Sanremo, favoriti da un maggior numero di atleti partecipanti.

Soddisfazione per lo staff tecnico biancorosso per i risultati, in parte inaspettati per i pochi allenamenti in acqua effettuati, soprattutto nell’ultimo periodo di intenso freddo.

Nel dettaglio, ecco i piazzamenti dei savonesi.

K1 2000 metri Allievi A maschile

2° Lorenzo Garzoglio

K1 200 metri Ragazzi maschile

1° Leonardo Sogno (titolo ligure)

4° Flavio Ghezzi

K1 2000 metri Allievi B maschile

1° Filippo Spezialetti

3° Michael Battaglia

4° Pietro Giusto

C1 2000 metri Junior maschile

1° Francesco Lai Francesco (titolo ligure)

K2 2000 metri Ragazzi maschile

1° Cristian Paglieri / Pietro Fornari (titolo ligure)

C1 2000 metri Ragazzi maschile

1° Francesco Revello (titolo ligure)

K1 200 metri Cadetti A maschile

2° Riccardo Rossi

3° Edoardo Ramagli

K1 200 metri Cadetti B maschile

1° Simone Delfino

3° Samuele Dossetti

C1 2000 metri Cadetti B maschile

1° Marco Tarditi

K1 200 metri Senior maschile

2° Riccardo Minerdo

K1 2000 metri Under 23

1° Alessanfro Ciarlo (titolo ligure)

K1 2000 metri Junior maschile

3° Ludovico Spezialetti

K2 2000 metri Cadetti B femminile B maschile

1° Edoardo Corallo / Matteo Curletti

2° Edoardo Razzoli / Gabriele Pontini

3° Alessandro Mito / Pietro Casanova

C1 200 metri Senior maschile

1° Tarditi Andrea (titolo ligure)