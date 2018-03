Cairo Montenotte. A piedi, per Cairo Montenotte, per scoprire i segreti delle aziende. E’ “Realtà imprenditoriali del territorio”, l’innovativa Unità Didattica di Apprendimento sviluppata dalle classi prime dell’Istituto di Istruzione Superiore “Federico Patetta” indirizzo tecnologico (ex periti meccanici ed elettrotecnici) nell’ambito della quale gli studenti hanno visitato in un intenso pomeriggio la “Bi.Effe meccanica” (officina meccanica di precisione), il birrificio “Folk” (produzione di birre artigianali), la fattoria didattica “Casa Rossa” (produzione di olii essenziali) e la “Quidam” (lavorazione di lastre in vetro).

Le attività interessate sono in Comune di Cairo Montenotte, località Carpeneto e sono raggiungibili a piedi, senza costi aggiuntivi per le famiglie, utilizzando il percorso pedonale che collega il centro di Cairo con questa zona.

Durante le visite i titolari hanno illustrato le varie lavorazioni che vi si svolgono e hanno risposto alle molte domande e curiosità degli allievi, che hanno potuto fotografare le macchine e le fasi lavorative, potendo così esaminare “sul campo” molti dei segreti produttivi delle imprese.

L’unità didattica di apprendimento prosegue ora all’interno dell’Istituto cairese: gli studenti, divisi in gruppi e valutati dai docenti, produrranno infatti una serie di presentazioni delle attività esaminate.