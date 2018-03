Cairo, giovane dà in escandescenza e si barrica in casa a San Giuseppe

Cairo Montenotte. Attimi di paura, nel tardo pomeriggio, a San Giuseppe di Cairo, dove all’interno di un appartamento di via Indipendenza una giovane donna è andata in escandescenza e si è barricata in casa.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i carabinieri, il personale del 118 e i militi della Croce Bianca di Carcare.

Per fortuna, nonostante si sia temuto il peggio, la ragazza ha poi aperto la porta e i soccorritori sono così riusciti a tranquillizzarla e a trasportarla all’ospedale San Paolo in codice giallo.