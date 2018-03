Cairo, fuga di monossido in un appartamento, coinvolti anche due bambini

Cairo Montenotte. E’ in corso in questo momento un intervento da parte dei Vigili del fuoco di Cairo per una fuga di monossido di carbonio in un appartamento di via Pighini.

Sul posto anche il personale sanitario per monitorare le condizioni della famiglia, tra cui due adolescenti e il padre. Entrambi i minori sono stati accompagnati al l’ospedale San Paolo in codice giallo dai militi della Croce bianca di Dego. Le loro condizioni non sono gravi.

Tra le probabili cause un cattivo funzionamento della calderina a gas presente nell’abitazione. I vigili del fuoco stanno operando per mettere in sicurezza lo stabile.