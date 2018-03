Provincia. Come previsto, sono arrivate fin sulla costa le nevicate portate da Burian, l’intensa ondata di gelo proveniente dalla Siberia che proprio in questi giorni sta interessando anche il nostro territorio. In tanti casi, il fortissimo vento che da ieri sera ha sferzato la Riviera ha contribuito a ridurre l’accumulo di neve, ma come si può notare anche dalle immagini a corredo di questo articolo, un velo bianco ha coperto la gran parte del savonese di ponente e l’imperiese.

A ciò va aggiunto l’impegno dei volontari dei Comuni e della protezione civile, che oltre a mettere in atto le dovute precauzioni nella giornata di ieri (come lo spargimento di sale sulle strade) per tutta la notte hanno monitorato la situazione.

Come spiegato da Arpal nell’ultimo bollettino delle 7 di stamane, durante la notte si sono verificate nevicate diffuse anche sulle coste ed in prevalenza di debole intensità. Sono segnalati fenomeni da moderati a forti sul confine francese con accumuli nevosi di diversi centimetri. Qualche accumulo superiore è stato registrato anche nell’interno ligure, con 5 centimetri caduti a Triora, 8 centimetri sul Monte Settepani, 9 centimetri ad Urbe e 4 centimetri a Sesta Godano. Nevicate segnalate su tutti i tratti autostradali della regione ma senza particolari criticità.

Notevole anche la ventilazione da nord-nord-ovest con raffiche di 103 chilometri orari a Marina Loano, 94 chilometri orari ad Arenzano, 69 chilometri orari a Fontana Fresca, 76 chilometri orari sul Colle di Cadibona, 87 chilometri orari Genova Porto Antico.

Nelle prossime ore ancora possibili nevicate su tutto il territorio regionale, con venti fino a burrasca forte dai quadranti settentrionali; temperature in graduale lenta risalita ad iniziare dagli estremi della regione.

Per quanto riguarda lo stato di allerta meteo, nella zona A (da Andora a Noli) sarà allerta rossa fino a mezzogiorno; scenderà ad arancione fino alle 18 e quindi nuovamente gialla fino a mezzanotte. Nei comuni interni della zona A sarà arancione fino alle 18 e poi nuovamente gialla. Nelle zone B (da Spotorno a Varazze) e D (l’entroterra e la Valbormida) allerta arancione per tutta la giornata di oggi.