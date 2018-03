Buche nelle strade, stop alle moto sulle provinciali? Camiciottoli: “Proposta folle”

Pontinvrea. “A seguito delle forti nevicate invernali, le copiose piogge, le nostre strade hanno subito gravi danni, in particolare quelle di tutto l’entroterra, sulle quali si sono aperte innumerevoli buche: pericolose e dannose sia per le autovetture che per le moto. Leggo però con stupore la proposta folle di qualcuno di chiudere le strade provinciali al transito delle moto”. A dirlo è Matteo Camiciottoli, primo cittadino di Pontinvrea.

Il sindaco del paese dell’entroterra non nasconde la sua contrarietà alla proposta: “Secondo qualcuno la risposta ai crateri sul manto stradale è mettere un divieto di transito alle due ruote anziché intervenire seriamente. È come se dicessimo agli Italiani di non farsi male perché la sanità non ha i soldi per curarli! Inoltre un’operazione simile è sbagliata in primis nei confronti degli abitanti dell’entroterra a cui verrebbe negata la libera circolazione con le moto e in seconda battuta provocheremo un grande danno economico a tutte le zone a vocazione turistica dell’entroterra in particolare nel nostro versante alle attivita ricettive e di ristorazione del sassessele e pontesino dal momento che con le festività pasquali ci si aspetta numerosi turisti centauri, che significano lavoro e ossigeno per territori dove fare impresa oggi è paragonabile a una missione, a un gesto d’amore verso il proprio territorio prima ancora che il legittimo interesse”.

“Dare seguito a una proposta del genere significa uccidere la già fragile economia dell’entroterra e sopratutto significa che lo Stato, nel nostro caso la Provincia come ente competente viene meno ai suoi doveri di mantenimento e messa in sicurezza del manto stradale. È imperativo che la provincia si mobiliti, più di quanto stia facendo, al di là delle disponibilità economiche, perché la sicurezza degli automobilisti e motociclisti e il lavoro per l’entroterra non passi in secondo piano” conclude il sindaco leghista.