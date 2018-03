Braccio di ferro tra Ata e Fg Riciclaggi, rischio spazzatura in strada: oggi un incontro per scongiurare il caos

Savona. Troppi debiti, da troppo tempo. Troppe fatture insolute, ed un piano di rientro non rispettato. Così Fg Riciclaggi ha deciso di “chiudere i cancelli in faccia” ai camion di Ata, impedendo loro di scaricare i rifiuti. Un vero e proprio braccio di ferro per obbligare la partecipata a versare almeno parte del denaro dovuto, evocando in alternativa lo spettro della spazzatura per strada.

Da ieri, infatti, i mezzi dell’azienda che si occupa della raccolta rifiuti non possono più scaricare nell’impianto di via Caravaggio, un “embargo” confermato anche questa mattina. Fg Riciclaggi chiede il rientro immediato del debito (che in passato aveva superato il milione di euro, e che ora è di poco superiore ai 350mila). Soldi che in questo momento però Ata non può pagare: dieci giorni fa è entrata in regime di concordato proprio a causa della difficilissima situazione economica. E quindi ora non può privilegiare un fornitore a discapito di un altro, se non violando la legge, ma deve al contrario saldare man mano tutti i fornitori contemporaneamente.

Lo scontro tra le due aziende è acceso, con l’amministratore delegato di Ata Matteo Debenedetti che diffida il fornitore ad “interrompere un pubblico servizio” e l’azienda di proprietà della famiglia Busca di Cairo Montenotte che non retrocede dalle proprie posizioni. Se nelle prossime ore la serrata dovesse continuare, il rischio concreto è quello che, una volta che i camion saranno tutti pieni, Ata si trovi nell’impossibilità di svuotare i cassonetti. Con tutte le conseguenze del caso sul decoro e sull’igiene della città. Tanto che l’assessore al bilancio, Silvano Montaldo, si è fatto carico di mediare tra lue due parti alla ricerca di una soluzione.

Oggi alle 14 Montaldo incontrerà i vertici delle due aziende: “Tenteremo di trovare una soluzione che possa essere gradita a Fg Riciclaggi ma rientri comunque nei paletti che il concordato impone ad Ata”, spiega l’assessore. Che annuncia: “Se non riusciamo a ricucire lo strappo, restano solo due strade: o Ata trova subito un altro fornitore, oppure saremo costretti ad emanare un’ordinanza d’emergenza. Non possiamo lasciare che i rifiuti si ammucchino in città“.