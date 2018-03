Borgio Verezzi, auto esce di strada e cade da una “fascia” in via Nazario Sauro

Borgio Verezzi. Se l’è cavata (pare) senza particolari traumi la conducente dell’auto che questa sera è precipitata da una “fascia” a Borgio Verezzi.

L’incidente è avvenuto intorno alle 19.15 in via Nazario Sauro, la strada che dalla costa conduce verso Verezzi. Secondo quanto riferito, per cause non meglio accertate il mezzo sarebbe andato fuori strada, dapprima oltrepassando il guard-rail laterale e poi cadendo per alcuni metri da una “fascia”.

Sul posto sono subito intervenuti i militi della croce bianca di Borgio Verezzi insieme ai vigili del fuoco di Finale Ligure ed agli agenti della polizia municipale.

Nonostante la caduta la donna non avrebbe riportato traumi molto gravi e perciò è stata trasportata in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure.