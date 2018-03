Borghetto Santo Spirito. Sono state le aziende agricole della piana di Borghetto Santo Spirito a subire maggiormente le conseguenze di Burian, l’ondata di gelo proveniente dalla Siberia che in queste ultime ore ha colpito l’Europa.

“Grazie al cielo la neve non ha creato particolari problemi – spiega meglio il sindaco Giancarlo Canepa – Vento e gelo, però, hanno causato grossi danni alle aziende del settore vivaistico ed ortofrutticolo. La stima dei danni non è ancora stata completata, ma è ingente. Ho già preso contatto con gli operatori e so che hanno già chiesto al governatore della Liguria Giovanni Toti di proclamare lo stato di calamità naturale. La nostra amministrazione sarà loro vicina in tutto e per tutto. Come promesso in campagna elettorale, istituiremo il Tavolo Verde. Nei prossimi giorni convocherò le varie realtà cittadine ed inizieremo a lavorare”.

Se a Borghetto i danni sono stati limitati, è anche merito delle attività di prevenzione messe in atto dai volontari di protezione civile e dagli agenti della polizia municipale, a cui Canepa rivolge “il più sentito ringraziamento per il grande lavoro svolto, dallo spargimento di sale sulle strade al presidio del casello autostradale. Avremmo preferito che ad occuparsi di questa attività fosse qualche altro soggetto, ma ce lo ha chiesto la prefettura e perciò ci siamo messi a disposizione. Come sindaco, sono fiero dello spirito di sacrificio ed abnegazione dimostrato da volontari ed agenti. Pur essendo un Comune piccolo, Borghetto ha fatto la sua parte in questa emergenza”.