Borghetto, sorpreso a cedere una pallina di cocaina: arrestato

Borghetto Santo Spirito. Ennesimo pusher arrestato dai carabinieri. Stavolta le manette sono scattate a Borghetto Santo Spirito dove i militari della stazione cittadina, ieri, nel corso di un controllo mirato proprio al contrasto dello spaccio, hanno monitorato una cessione di stupefacente.

A quel punto gli uomini dell’Arma sono intervenuti e hanno bloccato prima l’acquirente (un cittadino italiano che è stato segnalato come assuntore di droga alla Prefettura) e poi lo spacciatore, un marocchino.

Per il nordafricano sono quindi scattate le manette con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti (aveva ceduto al cliente una pallina di cocaina). Lo straniero questa mattina è stato processato per direttissima e il suo arresto è stato convalidato dal giudice che gli ha imposto il divieto di dimora in provincia di Savona.