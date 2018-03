Borghetto, piccolo laboratorio per la coltivazione e lavorazione della marijuana scoperto dai carabinieri

Borghetto Santo Spirito. Un vero e proprio covo allestito per la coltivazione e lavorazione di stupefacenti è stato scoperto questa mattina dai carabinieri della stazione di Borghetto Santo Spirito, impegnati in un servizio di controllo del territorio.

Gli uomini dell’Arma hanno hanno trovato il piccolo laboratorio all’interno dell’abitazione di un albenganese di 35 anni, incensurato e residente a Borghetto Santo Spirito.

L’uomo era in possesso di oltre 30 grammi di hashish confezionata in più dosi, due bilancini di precisione, confezioni di semi di marijuana e una serra completa di lampade, trituratori, umidificatori e manuali per la coltivazione della cannabis all’interno del soggiorno.

Il trentacinquenne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e rinchiuso nelle camere di sicurezza della Compagnia di Albenga, in attesa di essere giudicato per rito direttissimo domattina, nel tribunale di Savona.