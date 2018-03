Borghetto, Canepa e Moreno: “La minoranza diffonde notizie false ed espone i cittadini al rischio di sanzioni”

Borghetto Santo Spirito. “Se lamentarsi del fatto che la minoranza faccia continua disinformazione inviando ai media notizie false significa essere nervosi, allora vuol dire che sono molto nervoso (per non utilizzare altri eufemismi)”. Inizia così la nota con cui l’assessore al bilancio del Comune di Borghetto Santo Spirito, Roberto Moreno, risponde agli attacchi giunti dai due gruppi di minoranza di “In Cammino” e “Liberiamo Borghetto”.

“Nei giorni scorsi – ricorda Moreno – i consiglieri Villa, Maritano, Guzzardi e Oliva hanno invitato i cittadini a non pagare quelle che loro erroneamente hanno definito ‘cartelle di pagamento viziate da nullità’. Tale atto è gravissimo in quanto corrisponde al falso che si tratti di cartelle di pagamento. Inoltre, invitare i cittadini a non pagare potrebbe metterli a rischio di sanzioni di cui spero che i consiglieri di minoranza si facciano carico avendo dato loro una informazione non vera”.

“Il Comune – precisa l’assessore – si è limitato a mandare una comunicazione, allegando un bollettino prestampato, per facilitare il versamento che la legge prevede sia effettuato direttamente dai cittadini: un servizio, per evitare di aggravare le persone di questi ulteriori obblighi burocratici. Che la minoranza abbia volontariamente distorto la realtà è dimostrato dal fatto che nelle stesse comunicazioni inviate sia specificatamente indicato il fatto che ‘non costituisce, in nessun modo, titolo quale liquidazione e/o accertamento del tributo’. Per quanto concerne i lamentati aumenti della Tosap ricordiamo che erano 13 anni che non veniva effettuato nessun aumento, che quello praticato sulla tariffa base è sostanzialmente pari all’adeguamento Istat 2005-2017 e che, essendo il nostro un comune in pre-dissesto, abbiamo applicato le linee guida indicate dalla Corte dei Conti quanto più coerentemente possibile”.

Ampliando il discorso, Moreno aggiunge: “Fino ad oggi tutto il lavoro della minoranza è stato quello di dare informazioni non veritiere o contestare qualsiasi scelta effettuata dalla nostra amministrazione senza però dare delle soluzioni alternative praticabili o presentabili alla Corte dei Conti quasi dimentichino che siamo un comune in predissesto a causa di un ingente disavanzo da coprire. Penso che la migliore risposta a questo sterile atteggiamento dei consiglieri Villa, Maritano, Guzzardi e Oliva sia la politica del fare: la nostra amministrazione in questi primi mesi si è rimboccata le maniche ed ha presentato alla Corte dei Conti un piano di rientro per mettere i conti del comune a posto, ha cercato di riorganizzare il comune per migliorare il lavoro ed i servizi offerti, ha ripreso ad effettuate la manutenzione del verde, la pulizia del paese, la pulizia dei rii, la grigliatura delle spiagge e soprattutto è continuamente a disposizione dei cittadini per dar loro ascolto e risposte”.

Il sindaco Giancarlo Canepa aggiunge: “Vorrei tranquillizzare la minoranza consiliare, non siamo né in affanno né nervosi come hanno pubblicamente dichiarato. Non ne abbiamo motivo. Se lo ‘spessore’ dei gruppi minoranza è quello dimostrato nel recente consiglio comunale possiamo dormire sonni tranquilli. Un po’ meno tranquilli credo siano quei rispettabili cittadini che li hanno votati e che vedono frustrata la loro legittima aspettativa di assistere ad un’opposizione capace di essere si critica ma anche almeno minimamente propositiva. E invece niente, in questi primi nove mesi non vi è stata una sola proposta che non fosse demagogica o strumentale ma soprattutto sostenibile. Mutuando l’ormai celebre e infelice battuta del dottor Maritano in campagna elettorale, mi sento di dire che sono felice di non aver lasciato il paese nelle mani di un dottore. Visto che dopo tre commissioni consiliari, due consigli comunali e svariati briefing con i suoi validi consulenti non ha ancora capito che il bilancio del Comune di Borghetto non è in attivo di un milione e 600 mila euro ma in passivo di un milione e 200 mila euro. Sarebbe bastato leggere tutta la pagina e non fermarsi a metà così come suggeritogli dall’assessore Moreno durante l’ultimo consiglio”.

Canepa termina: “Recentemente mi sono fatto carico di scusarmi con i cittadini per un’eclatante inefficienza dell’Ente. Alla luce di queste eclatanti disinformazioni mi aspetterei lo stesso comportamento da parte dei consiglieri di minoranza Villa, Maritano, Guzzardi e Oliva.”