Borghetto Santo Spirito. Nei giorni scorsi, viste le tempistiche ristrette e gli adempimenti burocratici ancora da espletare, sembrava impossibile riuscire ad aprire l’Ufficio IAT per le festività pasquali così come promesso qualche tempo fa dopo l’accordo raggiunto tra i sindaci di Bardineto, Borghetto, Calizzano e Toirano.

“Contrariamente a ogni pronostico sabato si apre” dichiara soddisfatto il sindaco Giancarlo Canepa, che aggiunge: “Solo lunedì abbiamo approvato in Consiglio Comunale la convenzione concordata con gli altri comuni constatando che non vi fossero le tempistiche per organizzare il servizio per tempo. Ma alla luce degli sforzi fatti per realizzare il restyling dell’ufficio, realizzato in economia dagli operai comunali, ma soprattutto per non tradire le legittime aspettative dei turisti che speriamo arrivino numerosi a soggiornare nella nostra località in occasione delle festività pasquali, il sottoscritto e la mia maggioranza abbiamo deciso di metterci a disposizione in prima persona. Saremo noi amministratori a fornire un servizio di prima informazione turistica a tutti gli utenti che si recheranno nell’ufficio nei giorni di sabato, domenica e lunedì”.

“Ringrazio i miei colleghi sindaci che, nonostante lo scarsissimo preavviso, si sono subito attivati per farmi avere l’indispensabile materiale informativo relativo al loro territorio. Anche se per pochi giorni, raccoglieremo un’eredità pesante. Per molti anni l’ufficio IAT è stato gestito con estrema passione e professionalità da Marco, storico impiegato della Pro Loco. Purtroppo i noti problemi di bilancio hanno comportato una decisione dura e umanamente difficile da prendere, a lui va il mio più sincero ringraziamento per l’eccellente lavoro svolto in questi anni.”

L’ufficio IAT comprensoriale, sito in Piazza Libertà al piano terra di Palazzo Elena Pietracaprina, sarà aperto nei seguenti orari: sabato mattina dalle 10,00 alle 12,30; sabato pomeriggio dalle 15,30 alle 17,30; il giorno di Pasqua e Pasquetta solo la mattina dalle ore 10,00 alle 12,00

Successivamente l’ufficio verrà nuovamente chiuso per realizzare altri lavori volti a potenziare da un punto di vista multimediale la vetrina turistica comprensoriale e per ultimare l’organizzazione del servizio. Senza escludere ulteriori possibili aperture a spot nel periodo dei “ponti” del 25 aprile e primo maggio, lo IAT aprirà in via definitiva a inizio giugno.

“Le promesse vanno mantenute. Anche questa volta ci metteremo la faccia rimboccandoci le maniche. Siamo un gruppo unito e coeso, in questi mesi abbiamo già dimostrato che il lavoro non ci spaventa. Noi siamo per la politica del fare.” conclude il sindaco Canepa.