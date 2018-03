Boissano, tre servizi dedicati all’infanzia per i bambini dai 12 mesi ai 12 anni

Boissano. In forte ripresa le iscrizioni dell’Asilo Nido “u tam tam” di Boissano. Dall’inizio del nuovo anno educativo, si è assistito ad un susseguirsi di domande che porterà il servizio nel prossimo mese di marzo ad un “tutto esaurito”. Questi numeri, all’apparenza piccoli, ma importanti per un comune come Boissano, che punta all’offerta di servizi per le famiglie, oltre ad un’ottica di risposta al bisogno, in una visione che tiene conto della qualità del servizio offerto.

Infatti, Il Nido d’Infanzia “U Tam Tam” è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico; favorisce l’armonico sviluppo psicofisico e l’integrazione sociale dei bambini nei primi tre anni di vita in collaborazione con le famiglie e nel rispetto della loro identità culturali. Consente alle famiglie l’affidamento e la cura dei figli a figure dotate di specifica competenza professionale e svolge anche un servizio di mensa e riposo. La finalità del Nido d’Infanzia “U Tam Tam” è lavorare per il benessere relazionale dei bambini e non solo per lo sviluppo delle loro competenze: coniugare alla radice la funzione sociale con quella educativa, in un continuo confronto tra educatrici, coordinatori pedagogici e famiglie.

Proprio in un’ottica di continuità tra ambiente Nido e domestico, il Comune, da alcuni anni, mette a disposizione delle famiglie lo spazio del nido il sabato mattina per far sì che i piccolini, con i loro genitori, possano scambiarsi esperienze e viverne di nuove, in un ambiente considerato da tutti familiare e accogliente.

Tra gli indici positivi, anche la scelta del “tempo potenziato” da parte delle famiglie degli alunni della scuola Primaria. Quest’anno infatti, più della metà degli alunni frequenta il servizio, che mira a fornire assistenza allo studio e allo svolgimento dei compiti; offrire ai ragazzi uno spazio di socializzazione e aiutare a migliorare l’autonomia e l’autostima. Le attività comprendono due momenti principali: lavoro scolastico con svolgimento dei compiti e recupero di eventuali lacune e attività laboratoriali a carattere espressivo.

“Se da un lato c’è sicuramente l’esigenza di accesso ai servizi da parte delle famiglie e che lavorano, ci piace pensare – sottolinea il sindaco Rita Olivari -, che i genitori scelgano di utilizzare i servizi per l’infanzia del nostro comune come momento di crescita per il proprio bambino”.

Altro servizio offerto per i mesi estivi è “estate ragazzi”, che nell’estate 2017 ha ottenuto un vero e proprio boom di iscrizioni, con 95 iscritti. Il campo solare si propone di valorizzare il tempo estivo di vacanza in un’ottica educativa e ricreativa dei bambini in età compresa tra i 3 e i 12 anni. Il fine è di fornire assistenza e supporto alle famiglie con entrambi i genitori impegnati in attività lavorative e senza figure parentali a cui affidare i propri figli, fornire stimoli per lo sviluppo della creatività attraverso attività motorie, di balneazione, ludiche e laboratoriali.

“Tutti i servizi oltre ad essere di supporto alle famiglie – afferma il consigliere Francesca Rebora -, sono improntati sulla qualità con cui vengono forniti data la delicata fascia di età a cui sono rivolti”.

Per ulteriori informazioni è possibile scaricare direttamente dal sito del Comune di Boissano le “carte dei servizi” relativi ai servizi erogati, oppure è possibile scrivere a amministrazione@comunediboissano.it.