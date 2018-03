Alassio. Con l’annuncio ufficiale della sua candidatura a sindaco di Alassio, Marco Melgrati torna alla ribalta dopo essere rimasto per quasi tre anni “fuori dai giochi” della politica (almeno dal punto di vista istituzionale). L’architetto alassino, tuttavia, può vantare una lunga carriera da amministratore a tutti i livelli: comunale, provinciale e regionale.

Dal 1993 al 2000 è stato prima assessore ai lavori pubblici, urbanistica e edilizia privata e poi, dal 2000 al 2001, assessore al turismo del Comune di Alassio durante i due mandati da sindaco di Roberto Avogadro. Lo stesso Melgrati è stato poi primo cittadino alassino dal 2001 al 2006 e poi dal 2006 al 2011.

Contemporaneamente, è eletto per quattro mandati in Provincia: dal 1996 al 2000 è stato presidente del consiglio provinciale di Savona e dal 2000 al 2004 consigliere provinciale durante il mandato di Alessandro Garassini; dal 2004 al 2006 è stato anche vice presidente e consigliere dell’assemblea provinciale durante il mandato di Marco Bertolotto

A marzo 2010 l’ingresso in consiglio Regionale e, dal 2012, il ruolo di presidente del gruppo del Pdl. Alle elezioni regionali del 2015 Melgrati non ottiene un numero di voti tali da rientrare in consiglio regionale.

Due anni fa la creazione del movimento “Politica per Passione”, di cui è presidente.