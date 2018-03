Aspirante segretaria accusa avvocato di averla molestata al colloquio di lavoro: legale savonese sotto indagine

Savona. Violenza sessuale. E’ la gravissima ipotesi di reato che la Procura di Savona contesta ad un avvocato savonese denunciato da una ragazza che aveva fatto con lui un colloquio di lavoro.

Secondo l’accusa, il legale, che stava cercando una collaboratrice per l’ufficio, al momento di incontrare l’aspirante segretaria (una ragazza tra i 25 e i 30 anni) non avrebbe resistito ed avrebbe finito per molestarla, arrivando ad accarezzarla nelle parti intime.

Un episodio, che sarebbe successo nei mesi scorsi, che la presunta vittima ha denunciato in Procura. Così è scattata l’indagine del pm Chiara Venturi che ieri ha compiuto un altro passo importante per accertare la verità: davanti al gip Fiorenza Giorgi si è svolto l’incidente probatorio durante il quale è stata nuovamente ascoltata la versione della donna.

Al momento sulla vicenda il riserbo è massimo, ma se le accuse dovessero essere confermate allora il procedimento a carico dell’avvocato savonese andrà avanti e si concretizzerà in una richiesta di rinvio a giudizio.