In arrivo 900 mila euro per i minorenni nelle strutture socio-educative, Vaccarezza: “La Regione a sostegno delle fasce deboli”

Regione. La giunta della Regione Liguria ha pubblicato un avviso pubblico per l’erogazione di contributi ai Comuni liguri con popolazione inferiore a 10 mila abitanti per spese sostenute in favore di minorenni collocati in strutture residenziali socio educative.

Ad annunciarlo è il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale Angelo Vaccarezza, che aggiunge: “La dotazione finanziaria complessiva ammonta a 900 mila euro, dei quali 150 mila sono destinati ai Comuni con popolazione residente al 31 dicembre 2017 inferiore al mille abitanti e 750 mila euro destinati invece ai Comuni con popolazione residente al 31 dicembre 2017 compresa tra 1.001 e 10 mila abitanti. Sono ammissibili e soggette a contributo le spese sostenute nel 2017 riferite a rette per l’inserimento in strutture socioeducative residenziali di minorenni affidati dal Tribunale ai servizi sociali del Comune e di maggiorenni fino ai 21 anni per i quali sia stato disposto il cosiddetto ‘prosieguo amministrativo’ della tutela”.

“Si tratta di un contributo significativo per uno scopo molto importante dal momento che la contrazione delle risorse economiche disponibili da parte dei Comuni più piccoli purtroppo comporta crescenti difficoltà a provvedere alle spese a favore di soggetti a rischio a causa della loro condizione svantaggiata. Sostenere le fasce deboli è una delle priorità della nostra amministrazione, seguiamo con attenzione e cura le necessità dei nostri cittadini”.