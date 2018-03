Savona. C’è anche il segretario nazionale Susanna Camusso all’assemblea generale della Cgil di Savona in programma questo pomeriggio alla Scuola Edile di Savona. All’assemblea partecipano delegate e delegati dei posti di lavoro della provincia, chiamati ad eleggere il nuovo segretario generale della Cgil di Savona che sostituirà l’attuale leader dell’organizzazione savonese Giulia Stella.

Il nuovo segretario provinciale del sindacato dovrà occuparsi anche di gestire la fase operativa e di attuazione dell’area di crisi industriale complessa, uno status ottenuto al termine di un grande lavoro di sindacati ed istituzioni e che ora, secondo Camusso, deve concretizzarsi al più presto: “Ovviamente c’è molto lavoro da fare perché l’annuncio corrisponda ad una partenza effettiva e permetta di attrarre occupazione ed opportunità valorizzando ciò che è possibile in un territorio che ha subito pesantemente la crisi. Il savonese è tra i territori che a livello nazionale hanno perso il maggior numero di occupati e di imprese durante la crisi. Bisogna cercare di dare il massimo della qualità perché ci sia un effettivo elemento di rilancio in un territorio che ha bisogno di lavoro”.

Viene da chiedersi se lo status di area di crisi industriale complessa basterà a rilanciare l’economia del nostro territorio. Infatti, nonostante le opportunità date dall’area di crisi, un’azienda come l’Asset di Altare non ha esitato a trasferire altrove la propria fabbrica nel momento in cui si è trovata nella necessità di espandersi.

“Le aree di crisi industriale complessa sono una cosa importante – osserva ancora Camusso – e hanno l’obiettivo di ricostruire le condizioni per la re-industrializzazione. Che poi oggi queste siano sufficienti ad affrontare tutti i temi della crisi questo non potremo dirlo, anche perché la profondità è stata tale da richiedere forse altri elementi. Ma aziende che decidono di andarsene alla vigilia di questi processi seguono altre logiche, che non sono quelle di attenzione al territorio”.