Arci: ecco le idee e le proposte ai candidati per le elezioni politiche

Savona. Le elezioni politiche del 4 marzo rappresentano un passaggio importante per la democrazia del Paese. Cadono in una fase in cui gli effetti della crisi economica e sociale continuano a farsi sentire, aumentano povertà e diseguaglianze, incertezze e paura. Senza risposte urgenti ed efficaci, aumenteranno risentimento, disgregazione sociale, sfiducia nelle istituzioni. Il rischio che questo malessere venga strumentalizzato da forze che si rifanno al fascismo e praticano il razzismo anche con modalità violente è ormai una realtà sempre più diffusa.

È necessario agire prima che sia troppo tardi. È importante rilanciare la partecipazione al voto, e arginare l’astensione ricollocando al centro del dibattito la questione sociale, economica e culturale.

L’esercizio del diritto di voto è infatti momento fondamentale per tener viva la nostra democrazia e la rappresentanza. È necessario che le forze politiche propongano programmi che rispondano ai bisogni delle comunità e operino un profondo cambiamento nei rapporti con i cittadini, dando maggiore attenzione a ciò che si muove dentro e fuori dei partiti.

L’Arci è presente su tutto il territorio nazionale con quasi 5mila circoli e un milione di socie e soci, è un sensore attento dei bisogni sociali cui è urgente dare risposte. E necessario redistribuire la ricchezza, ridurre le diseguaglianze, investire nell’istruzione, nella ricerca e nella sanità pubbliche. Riportare nell’agenda politica il tema del Sud, focalizzando i fenomeni che hanno determinato uno sviluppo disuguale. Bisogna combattere il razzismo, migliorare il sistema di accoglienza, non considerare più i flussi migratori un’emergenza, da affrontare come una questione di ordine pubblico. Ricostruire il Paese significa per noi affrontare i temi dell’accesso alla cultura, della giustizia sociale, di quella climatica, della riconversione ecologica, dei diritti civili, della pace, delle politiche di cooperazione, della legalità democratica e dell’antimafia sociale, dell’educazione permanente.

Per tutti motivi l’Arci Nazionale ha preparato il documento politico “Le idee e le proposte dell’Arci a candidate e candidati alle elezioni politiche” che viene sottoposto all’attenzione dei candidati e partiti, a livello nazionale e locale, per valutarne la sottoscrizione.

Il documento si articola in diversi capitoli , che contengono alcune proposte normative:

Più cultura e meno paura

Rilanciare le politiche sociali, volano di benessere e felicità

Dalla povertà all’emancipazione

Il Mezzogiorno al centro delle politiche nazionali

Per un “nuovo” stile di vita: ambiente, territorio e beni comuni

La pace è in ogni passo

La riforma del terzo settore

Accoglienza vuol dire costruire dei ponti e non dei muri.

Il documento è scaricabile al link http://www.arcisavona.it/attachments/article/48/documentoelettorale.pdf o richiedibile via mail a info@arcisavona.it

Solo affrontando tali temi, ne siamo convinti, sarà possibile ricostruire la fiducia, la speranza nel futuro, la partecipazione popolare nella sfera delle istituzioni, in un processo di rinascita sociale e culturale per tutto il Paese.

Per il Comitato Provinciale ARCI Savona

il Presidente

Alessio Artico