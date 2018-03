Anziana salvata dai vigili del fuoco a Finale Ligure

Finale Ligure. Un anziana è stata salvata questa mattina dai vigili del fuoco a Finale Ligure: alle ore 9:00 il distaccamento finalese è intervenuto presso una abitazione in via Torino per la richiesta di aiuto di una signora caduta in casa. I vigili del fuoco sono riusciti ad entrare nell’alloggio riuscendo a trarre in salvo la donna, riversa a terra: resta ancora da accertare l’origine della caduta.

Il soccorso è andato a buon fine.

L’anziana è stato poi presa in cura dai militi della Croce Bianca finalese e dal 118 e trasportata all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per le cure del caso. È stato proprio il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ad evitare il peggio, con l’anziana che è stata spinalizzata e trasferta presso il nosocomio pietrese dove sono in corso gli accertamenti medici.