Anpi, pronta la mobilitazione per celebrare il 25 Aprile: assemblea a Savona

Savona. Si terrà il prossimo venerdì 6 aprile, alle ore 17 e 30, alla Società di Mutuo Soccorso “Zinolese” l’incontro pubblico organizzato da Anpi Savona sulle manifestazioni per il 25 Aprile e le celebrazioni per la Liberazione. In quell’occasione saranno esposte le iniziative che intendiamo svolgere per ricordare i caduti della Resistenza.

“Ci apprestiamo a celebrare e festeggiare la rinascita del nostro Paese in questo particolare momento, dove si profila il rischio di un Governo in cui potranno prevalere politiche razzistiche mentre ai confini dell’Europa e dell’Africa si diffondono orribili conflitti e genocidi; diventa quindi essenziale far sentire la voce democratica e pacifica dei popoli. Si inserisce in questa situazione la nostra campagna di raccolta firme per l’appello “contro tutti i fascismi e tutti i razzismi” afferma il Comitato provinciale di Savona e il suo presidente Samuele Rago.

“Ai cittadini savonesi – città Medaglia d’Oro al Valor Militare per la Lotta di Liberazione – che credono nei valori e nei principi portati dalla Resistenza e sanciti dalla Costituzione rivolgiamo l’invito a fare sentire la propria voce partecipando alle iniziative dell’Anpi e delle associazioni/organizzazioni democratiche e antifasciste della città”.

“Nell’incontro lanceremo una sottoscrizione popolare per l’acquisto delle Corone per tutte le Lapidi che nella città ricordano i Partigiani Caduti nella Guerra di Liberazione, perché vogliamo che continui la tradizione antifascista di Savona” conclude.