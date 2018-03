Albissola Marina. Sorpasso compiuto. L’Albissola riesce nell’impresa di vincere sul campo del Forte dei Marmi, dove in precedenza solamente il Viareggio era riuscito a passare, e scavalca il Real Forte Querceta. Ora la squadra di mister Fossati è solitaria in terza posizione.

Sul campo del Necchi le due squadre hanno messo in mostra il loro valore tecnico, elevato rispetto alla media del girone, giustificando con la loro prestazione le posizioni d’alta classifica che occupano. L‘incontro è rimasto a lungo in equilibrio; negli ultimi venti minuti i biancazzurri hanno sfoderato il meglio delle loro qualità e sono riusciti a trafiggere per due volte la squadra che ha subito meno reti di questo girone, con Raja e Coccolo.

La partita. Real Forte Querceta di mister Francesco Buglio scende in campo con Fontana, Mastino, Sergi, Biagini, Gentili, Tognarelli, Remedi, Borgobello, Falchini, Vignali, Chianese.

In panchina siedono Dini, Cauz, Castellacci, Bertoni, Posenato, Spallanzani, Ferretti, Cito, Aliboni.

Fabio Fossati schiera l’Albissola con Caruso, Calcagno, Corbelli, Garbini, Molinari, Gargiulo, Coccolo, Raja, Carballo, Bennati, Papi.

A disposizione ci sono Vasoli, Pasquino, Durante, Boveri, Galli, Olivieri, Di Nardo, Cambiaso, Sancinito.

L’arbitro è Luca Cherchi della sezione Aia di Carbonia, con l’assistenza di Luca Landoni e Matteo Poso (Milano).

Le due squadre giocano a buon ritmo, ma non per caso il Real Forte Querceta ha di gran lunga la difesa migliore del raggruppamento. L’Albissola fatica a trovare spazi, ma a sua volta si mostra solida e ben messo in campo e non concede nulla ai padroni di casa.

Intorno alla mezz’ora, su un traversone dalla destra, Raja colpisce di testa da ottima posizione ma Fontana è attento e para.

A metà partita reti inviolate.

Nel secondo tempo il copione non cambia. Le due squadre si annullano ed evitano di scoprirsi eccessivamente. I portieri restano inoperosi e il risultato rimane inchiodato sullo 0 a 0.

Al 27° l’Albissola riesce a rompere l’equilibrio. Raja scambia con Carballo e dal limite scaglia un tiro che incoccia sul palo interno alla sinistra del portiere e si infila in rete.

Al 36° i liguri raddoppiano con una splendida azione d’attacco, al termine della quale la palla giunge a Coccolo che dal limite scocca un gran tiro, imprendibile per il portiere locale.

L’arbitro assegna otto minuti di recupero, nei quali i Ceramisti controllano il risultato.

L’Albissola vince 2 a 0, portando a 13 i successi in questo splendido campionato. Domenica 18 marzo al Faraggiana arriverà la Massese. Sarà un’altra sfida da zona playoff, terza contro quinta, e la matricola biancazzurra cercherà di mettere a segno un altro bel risultato.