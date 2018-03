Albissola Marina, il Comune al lavoro per migliorare la viabilità pedonale

Albissola Marina. Al fine di migliorare diverse percorrenze pedonali della cittadina, l’amministrazione comunale di Albissola Marina ritenuto indispensabile predisporre, per il biennio 2018/2019, un “pacchetto d’interventi e progettazioni” per il miglioramento e la manutenzione straordinaria di alcuni dei percorsi pedonali presenti sul territorio e che necessitano di una riqualificazione.

Tra gli interventi c’è quello per la sistemazione e l’abbattimento delle barriere architettoniche del marciapiede di via dei Ceramisti: “Il cantiere – spiega l’assessore Luigi Silvestro – è già attivo da alcuni giorni e riguarda indicativamente il tratto di pedonale tra il ‘Gulliver’ e l’incrocio con via dell’Oratorio. Le lavorazioni sono state affidate in economia alla squadra degli operai comunali che stanno realizzando la messa in sicurezza della relativa pavimentazione realizzando nuove rampe di accesso per i pedoni, al fine di consentire la salita e discesa più agevoli per i tanti pedoni che transitano lungo quel tratto di marciapiedi. I lavori dovrebbero completarsi, salvo imprevisti e maltempo, entro inizio maggio”.

Prevista anche la realizzazione di nuovi marciapiede in via Cilea: “Nel complesso le lavorazioni riguarderanno l’esecuzione di nuovi marciapiedi su entrambi i lati della via, in particolare nel tratto indicativamente compreso tra il muretto dei campi da tennis fino all’intersezione con piazza Liguria”.

Altri marciapiede verranno realizzati tra piazza Rossello e corso Bigliati: “Un’ulteriore percorrenza di prioritaria importanza per i collegamenti mare-monti assume il breve tratto di marciapede posto in piazza Rossello in fregio tra l’edificio contraddistinto con il civico 3 e le vetrine della parafarmacia. Marciapiede ove nell’apice a monte presso l’incrocio con via Repetto è presente una barriera architettonica costituita da un elevato dislivello (scalino) che rende l’infrastruttura inacessibile a persone con ridotta motorietà. Inoltre si provvederà anche all’eliminazione dello storico avvallamento causato da una griglia per la raccolta delle acque piovane presente sul lato ponente sull’angolo di via Ceramisti e via Repetto all’altezza del dehor del vicino locale bar. Sostanzialmente sarà ricostruito interamente l’intero percorso pedonale di piazza Rossello e corso Bigliati fino a piazza Sisto IV all’altezza della pizzeria ‘Soska’ uniformando la pavimentazione dei marciapiedi a quella della piazza”.

Per quanto riguarda queste opere “si è già conclusa apposita gara d’appalto e i lavori sono stati affidati alla ditta Sema srl di Genova, l’avvio di detti cantieri, salvo imprevisti, dovrebbe avvenire nel mese di aprile e terminare (almeno la prima tranche riguardante i lavori di piazza Rossello e corso Bigliati) entro fine giugno per poi eventualmente proseguire dopo pausa estiva nella prima metà di settembre”.

Per altri interventi si sta completando l’iter tecnico amministrativo. Tra questi, i lavori di rifacimento della pavimentazione del tratto del centro storico compreso tra via Colombo e piazza Rossello: “Il rifacimento è già stato inserito nella programmazione pluriennale delle opere pubbliche con l’obiettivo della valorizzazione e riqualificazione del centro storico, prevedendo il rifacimento delle urbanizzazioni, dei sottoservizi nonché della pavimentazione di via Repetto, nel tratto compreso tra via Colombo e via Repetto. Si è ritenuto necessario affidare ad uno studio di progettazione esterno l’incarico per la redazione del progetto preliminare e definitivo, con il fine di attivare la procedura d’appalto entro quest’anno”.

Previsti anche i lavori di rifacimento del tratto centrale dei marcaipiedi di viale Faraggiana: “Anche in questo caso è già stata affidata in esterno la progettazione del completamento di detto lotto in argomento, progetto propedeutico all’affidamento dei lavori entro il 2019, in continuità con i tratti di marciapiede del viale già riqualificati”.

“Una programmazione ambiziosa ed impegnativa di interventi, che sommata ad altri cantieri importantissimi già in fase di prossima cantierizzazione come quello delle nuova viabilità e parcheggi in area Galaie, vuole restituire un volto rinnovato alla città ma che ha bisogno della collaborazione e della comprensione di tutti per i disagi che inevitabilmente tali opere comporteranno durante le fasi di lavorazione e di questo me ne scuso anticipatamente con i cittadini, ma miglioreranno la sicurezza della nostra cittadina oltre che renderla più bella. Stiamo infatti continuando a riqualificare le cartoline della città, migliorando ‘passo dopo passo’ i nostri quartieri senza dimenticare la sicurezza della viabilità anche pedonale”, conclude Silvestro.