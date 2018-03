Savona. “Abbiamo giocato una partita di grande sacrificio, attenzione, applicazione, preparandola più nello spogliatoio che sul campo, in una settimana non facile, dal punto di vista climatico, che non ci ha permesso di allenarci a dovere”.

Fabio Fossati non sta più nella pelle, dopo il successo (2-0) ottenuto dai suoi ragazzi sul terreno del Forte Querceta.

“Abbiamo interpretato molto bene la fase di non possesso palla, cercando attraverso le ripartenze, di metterli in difficoltà; nel primo tempo siamo stati timidi, mentre nella seconda frazione di gioco, andando oltre la stanchezza, e giocando con coraggio e qualità, siamo andati a prenderci la vittoria con le reti di Raja e Coccolo”.

“Ora arriva la sosta, che ci permetterà di preparare al meglio la gara che tra 15 giorni giocheremo al ‘Faraggiana’ con la Massese”.

L’ambizione, tra tutti i vizi umani, è quella che assomiglia maggiormente a una virtù… vero Fossati?