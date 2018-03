Albisola, polemica su raccolta rifiuti. Pd: “Ora anche il Meet up si accorge del problema”

Albisola. “Da tre anni denunciamo i problemi nella raccolta differenziata e oggi se ne accorge anche il M5S e il Meet up albisolese. Ne siamo felici: aveva portato avanti una battaglia anche con l’affissione di un manifesto murale”. Lo affermano Andrea Toso, segretario PD Albisola Superiore, e Maria Vezzolla, capogruppo gruppo consiliare “Insieme per Albisola”, che intervengono nella polemica sui metodi e organizzazione della raccolta rifiuti dopo l’intervento del Meet up albisolese.

“Da sempre come Partito Democratico e Gruppo Consiliare “Insieme per Albisola” ci siamo battuti per il miglioramento del decoro pubblico (modifiche del regolamento di igiene pubblica) e del servizio di raccolta differenziata, arrivando con grande fatica ad ottenere una prima importante modifica del regolamento comunale che finalmente prevede la possibilità di richiedere i cassonetti condominiali; peccato che questa possibilità, prima osteggiata, venga oggi boicottata dalla giunta Orsi che ai diversi amministratori condominiali che ne hanno fatto richiesta, non ha (in questi mesi) dato risposta” aggiungono.

“Dopo anni passati a vantare il proprio metodo come il migliore possibile, senza prestare orecchio alle critiche, ma soprattutto alle difficoltà incontrate dai propri concittadini, l’atteggiamento dell’amministrazione è stato ancora una volta quello di concedere solo all’apparenza quanto richiesto per proseguire indifferente nella strada del governo di questo paese solo ed esclusivamente secondo proprie idee”.

“Speriamo che altri, come ora il Meet up, si uniscono a noi su questi temi nell’interesse della cittadinanza, e sostengano gli sforzi dell’attuale minoranza” concludono Toso e Vezzolla.