Albisola, il Meet up all’attacco del sindaco Orsi: “Sordo sulle richieste dei cittadini per la raccolta rifiuti”

Albisola Superiore. “Totale immutabilità del metodo di raccolta nel corso degli anni, ad eccezione della separazione della frazione umida da quella secca e ad una sperimentazione, limitata ad una determinata zona, della mastella. In questi anni ci sono state vibranti proteste da parte dei cittadini relative alle modalità di conferimento che a tutt’oggi risultano del tutto inascoltate da parte dell’amministrazione comunale”. Così il Meet up albisolese si scaglia contro il Comune in tema rifiuti e raccolta differenziata.

“La raccolta differenziata “porta a porta” ad Albisola Superiore è una realtà ormai da parecchi anni, visto che il Comune è stato tra i primi nella zona ad applicarla sul proprio territorio. Ciò ha portato il Comune stesso al raggiungimento, fin da subito, anche grazie ai cittadini volenterosi e responsabili, di una percentuale di raccolta differenziata al di sopra della soglia del 65% che, in caso contrario, avrebbe comportato l’erogazione di una eco multa” aggiunge.

“Il conferimento prevede, la collocazione dei sacchetti e delle mastelle, identificati da un codice, nelle aree individuate e nei giorni ed orari prefissati. Così in estate si assiste al fenomeno dei sacchetti che rimangono per ore nel luogo di conferimento e, in attesa della raccolta, spesso rendono felici topi ed altri animali. Nelle giornate ventose invece, si assiste al “balletto” dei sacchetti, i quali vagano in ogni dove, a seconda dell’intensità del vento e possono regalare al malcapitato di turno magari anche una multa per la scorretta esposizione” sottolinea ancora il Meet up albisolese.

“A questo punto sorge spontanea una domanda: il decollo dei sacchetti potrebbe essere evitato? È ovvio pensare che la raccolta differenziata, pagata profumatamente dai cittadini, necessariamente durerà nel tempo e quindi un’amministrazione lungimirante dovrebbe porsi questo problema ed attrezzarsi di conseguenza”.

“Un modo potrebbe essere quello di programmare e realizzare dei luoghi idonei per la raccolta ,condominiali e non, sia dei sacchetti che delle mastelle, predisponendo delle gabbie di acciaio inossidabile che possano contenerli e che siano inseribili nell’arredo urbano”.

“In una riunione sull’argomento rifiuti, tenuta dall’amministrazione Orsi, su richiesta dei cittadini, che sollecitavano un servizio più attento alle loro esigenze, il sindaco si è dimostrato completamente sordo al riguardo, affermando con decisione che la raccolta non sarebbe mutata di una virgola fino alla fine del suo mandato”.

“Un’amministrazione che voglia essere dalla parte del cittadino non può permettersi di dare un servizio destrutturato come sta perdurando da anni.

Una cosa è certa: dopo sei anni di “sacchetti volanti” forse è arrivato il momento di farli atterrare” conclude il Meet up delle Albissole.