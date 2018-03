Albisola, Ivan Bertoli pronto alla corsa elettorale: “A breve presenteremo il nostro programma”

Albisola Superiore. Ad un problema del cittadino deve fare seguito una risposta immediata e sensata. E’ questo il “principio fondamentale” su cui vuole ruotare il lavoro di “Nuova Rotta per Albisola Superiore” che fa capo a Ivan Bertoli.

“In molti si sono chiesti come mai ho preso questo momento di ‘pausa’ riflessiva per il mio proseguo elettorale. Ho deciso per un po’ di tempo di aspettare se dall’altra parte del ‘Rubicone’ ci fosse qualcuno con cui confrontarmi, qualcuno che magari non continui a cambiare casacche da liste di partito a liste civiche e vice versa, qualcuno che porti quella ventata di nuovo di cui Albisola ha bisogno e deve pretendere dalla futura classe politica. Ho aspettato invano il post elezioni nazionali per capire su quale carrozzone i miei avversari volessero salire, ma aimè nulla”.

“Eppure i risultati ottenuti a livello nazionale avrebbero dovuto indurre a qualche presa di coscienza anche a livello comunale, per di più considerando che l’attuale amministrazione già in passato aveva deciso di cambiare casacca a favore di un’operazione di restyling presentandosi al secondo mandato non più come Forza Italia ma con la veste di lista civica. Visti i risultati comunali delle elezioni, è chiaro che sia il PD (21,6 per cento) che Forza Italia (11,57 per cento) non godono di molti consensi, per cui è assurdo pensare di attuare qualche strana alchimia per riproporre come menu invitante un rimpasto dei soliti ingredienti riciclati”.

“Quindi la conclusione che io e la mia squadra abbiamo tratto è che finalmente ad Albisola c’è chi ha deciso di cambiare rotta guardando al futuro. Per quanto riguarda il numero di affluenze alle mie assemblee, sono stati piccoli assaggi sul territorio come hanno fatto anche altri schieramenti dopo di me e sono servite a parlare con alcuni personaggi più attivi, ascoltare le loro problematiche e dar voce al cittadino, cosa che in molti all’avvicinarsi delle elezioni stanno iniziando a fare. A breve, molto a breve usciranno i punti del nostro programma elettorale, da qui inizieranno incontri su tutto il territorio albisolese dove esporremo i punti e le idee che vorremmo adottare”.