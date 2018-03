Albenga. Sarà Vittorio Brumotti l’ospite “a sorpresa” e il grande protagonista di “Corriamo la Fionda”, evento collaterale della manifestazione “Premio Fionda di Legno”, organizzato annualmente dai Fieui di Caruggi di Albenga.

Il prossimo 8 aprile, Brumotti aprirà la corsa-passeggiata non competitiva a scopo benefico che porterà per le vie di Albenga centinaia di persone. L’evento è nato da un’idea degli Albenga Runners (che ne curano l’organizzazione) e, in brevissimo tempo, ha ottenuto un successo straordinario, con il coinvolgimento di intere famiglie, scuole, associazioni, palestre, società sportive, gruppi di ogni tipo.

“Speriamo che l’annunciato arrivo di Brumotti non getti nel panico gli spacciatori locali”, – hanno chiosato con pungente ironia i Fieui. – “Vittorio è un caro amico, dal carattere folle e coraggioso. Per questo probabilmente meriterebbe anche lui il Premio Fionda, visto l’impegno che da tempo mette nella lotta contro il traffico di droga e nella difesa dei diritti dei disabili.”

Ad Albenga, Brumotti darà prove delle sue capacità acrobatiche con la bici e sarà disponibile per autografi e foto con tutti, specialmente con i bambini.

Fabrizio Fattor, presidente degli Albenga Runners, ha precisato che il raduno dei partecipanti avverrà in piazza del Popolo nel pomeriggiodi domenica 8 Aprile: “Ci ritroveremo a partire dalle 15, o anche prima per chi vorrà, e daremo il via alle 16. Il percorso verrà precisato a giorni e si snoderà per le vie di Albenga tra il centro storico e il mare. A breve apriremo le iscrizioni e contiamo sull’aiuto e sull’adesione di tanta, tantissima gente per dar vita ad una bella festa”.

La giornata sarà allietata dalla Banda Folcloristica Rumpe e streppa, con la sua musica allegra, i suoi colori e una grande carica di simpatia.