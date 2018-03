Albenga, Viale annuncia: “Tornerò qui per parlare del futuro dell’ospedale”

Albenga. “Sono pronta a tornare ad Albenga per parlare del futuro dell’ospedale”. Ad annunciarlo è l’assessore regionale alla sanità Sonia Viale, che quest’oggi si trovava all’ombra delle Torri per incontrare i sindaci del comprensorio nell’ambito della candidatura a Comunità Europea dello Sport di Aces Europe.

A margine dell’incontro, il vice presidente della Regione si è detto pronto a tornare ad Albenga, stavolta nella sua veste di assessore alla sanità, per analizzare nel dettaglio le maggiori criticità riguardanti il Santa Maria di Misericordia, la cui gestione sarà affidata a terzi così come previsto nel bando di gara in cui sono inseriti anche l’ospedale di Cairo Montenotte e l’ospedale di Bordighera.

Una disponibilità, quella data da Viale, che di certo “farà piacere” ai tanti gruppi di cittadini che lamentano da tempo una certa “assenza” dell’amministrazione regionale sul territorio ingauno, specialmente in ambito sanitario ed ospedaliero.

Ha detto Viale: “Oggi ho partecipato ad un incontro riguardante la candidatura di questo territorio come Comunità Europea dello Sport, quindi luogo di sport e benessere, ma ho colto l’occasione dell’incontro con gli amministratori presenti per ribadire la mia disponibilità, vista la pubblicazione dei bandi per l’affidamento della gestione dell’ospedale di Albenga avvenuta proprio nelle ultime settimane, ad incontrare i sindaci del distretto. Aspetto di sentire il sindaco per concordare una data”.

Al centro della prossima discussione i temi ben noti: “La riapertura del pronto soccorso e la tutela dei lavoratori sono i due temi che avevamo messo prima di affrontare il tema della gestione privata di un ospedale pubblico (e che rimane sotto rigoroso controllo pubblico). Questi sono stati confermati dal bando pubblicato”.

Sulla questione della mancata indicazione della riapertura del pronto soccorso di Albenga tra gli impegni che si dovrà assumere il vincitore del bando, Viale precisa che “è stato tutto chiarito”.