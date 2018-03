Albenga, sarà Manuel Barbo a prendere il posto di Rosy Guarnieri in consiglio comunale

Albenga. Sarà Manuel Barbo a succedere in consiglio comunale, ad Albenga, alla compianta Rosy Guarnieri, deceduta domenica. Il dolore per la scomparsa della “zarina verde” è ancora vivo all’ombra delle torri ingaune dove, però, prosegue la “vita amministrativa” che deve passare obbligatoriamente attraverso la nomina di un nuovo consigliere di minoranza.

E quando un candidato sindaco viene eletto in minoranza, come nel caso di Guarnieri, e decade per una qualche ragione, subentra al suo posto il primo consigliere dei non eletti nella lista più votata (al termine delle ultime comunali inganue, Forza Italia).

In questo caso, dunque, Barbo, che alle ultime comunali, per numero di voti, si era piazzato al terzo posto alle spalle di Eraldo Ciangherotti e Ginetta Perrone. Nella prima seduta utile del parlamentino ingauno, con la surroga del consigliere, Barbo potrà scegliere se entrate nel gruppo di provenienza di Forza Italia oppure se collocarsi nel gruppo misto con Massimiliano Nucera e Liliane Plumeri (al momento l’ipotesi più accreditata).