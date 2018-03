Albenga piange la scomparsa di Umberto Merchionne

Albenga. Dopo una vita dedicata alla politica, ai suoi amati quadri e alla “sua” Albenga, si è spento a 94 anni Umberto Merchionne, abruzzese d’origine ma da oltre 60 anni residente nella Città delle Torri.

Marchionne, che è rimasto lucido, vigile e presente fino all’ultimo, è stato colpito da un malore improvviso nella notte ed è mancato all’ospedale Valloria (San Paolo) di Savona.

Nella sua vita ha sempre lavorato nel settore dell’arte e aveva anche un negozio di quadri in via Esperanto ad Albenga. Ma Marchionne ha speso gran parte del suo tempo dedicandolo soprattutto alla politica. È stato segretario della Dc albenganese e ha sempre partecipato attivamente alla vita politica della città. Inoltre, era grande amico personale di Pietro Zoppi ed era molto legato all’Arma dei Carabinieri.

Merchionne lascia i tre figli Silvana Vincenzo e Patrizia, i nipoti, la nuora e il genero.

Il rosario sarà recitato domani sera in casa, presso la sua abitazione in via Esperanto 22 ad Albenga. I funerali saranno celebrati sabato mattina, alle 9,30, nella cattedrale San Michele.