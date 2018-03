Albenga, Passino zittisce Ciangherotti: “Noi incapaci di valorizzare? Parla chi fece sposare la fava e il salame…”

Albenga. “Siamo alle solite: quando il consigliere Eraldo Ciangherotti sa che sta per iniziare un’importante manifestazione (domani mattina è prevista la conferenza stampa della 15° Edizione di Fior d’Albenga e la presentazione del suo programma), nvece di essere contento per la città, finisce per inventarsi qualche polemica così da poter essere lui ‘la notizia’. Appare a tal punto accecato dall’invidia che finisce col fare autentici autogol”. E’ la replica dell’assessore Alberto Passino all’avversario politico Eraldo Ciangherotti, che questa mattina aveva accusato l’amministrazione guidata da Giorgio Cangiano di non essere in grado di valorizzare appieno le eccellenze della città.

Secondo Passino, invece, l’uscita di Ciangherotti sarebbe solo un modo per far parlare di sé: “Lo so che spera che la gente non ricordi che lui è già stato nell’amministrazione della città, dove la sua fantasia si è già vista in azione. Nulla o quasi è stato realizzato sull’agroalimentare tanto invocato a parole oggi, se non lo sconcertante spettacolo trash in piazza S. Michele, che ha visto la celebrazione del matrimonio tra la fava e il salame” (nell’immagine).

“Eraldo lascia stare – prosegue Passino – sull’argomento avete dato pessima dimostrazione quando avete governato (per altro con più risorse) evita quindi di salire in cattedra e visto che mi lanci ancora una volta questo assist, ricordo a tutti i fatti concreti che abbiamo realizzato per promuovere le eccellenze agroalimentari. Noi abbiamo partecipato ad Expo Milano con le nostre eccellenze, sviluppato importanti collaborazioni con il Gambero Rosso e chef Giorgione, con Istituto Agrario e Alberghiero, con associazioni locali come Ratatuja e realizzato eventi all’interno della manifestazione Fior d’Albenga con i 4 di Albenga, tra cui spicca l’asparago violetto presidio slow food, ma anche fiori eduli e vino. Tanti eventi e servizi sui prodotti della nostra piana ripresi dai media e dalle tv”.

“Colgo inoltre l’occasione per annunciare a tutti i miei concittadini che il venti maggio, insieme con l’Associazione Veggia Arbenga, restituiremo alla città la festa degli agricoltori per eccellenza, Sant’Isidoro, per la quale insieme alle associazioni di categorie agricole stiamo già lavorando alle varie iniziative ad essa collegate” conclude.