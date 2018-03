Albenga, l’amministrazione replica a Ciangherotti: “Ripete solo le stesse cose”

Albenga. “Per Ciangherotti la campagna elettorale pare non essere finita: è sabato, e pur di vedere la sua foto sui siti di informazione non perde l’occasione per ripetere le stesse cose, peraltro con scarsi risultati”. Inizia così la replica dell’amministrazione comunale di Albenga al consigliere di minoranza che questa mattina ha lanciato accuse alla Giunta Cangiano in tema di partite iva e turismo.

“Per quanto riguarda la questione Tari delle partite Iva, ancora nell’ultimo consiglio abbiamo spiegato che gli accertamenti erano stati disposti affinché tutti i cittadini pagassero quanto dovuto, e così facendo si pagasse tutti un po’ meno. Vista la complessità dell’argomento si è deciso di chiedere un parere ad un esperto, parere che sta per essere consegnato. Per quanto riguarda i dehors e, ancora più generalmente la questione dello sviluppo delle attività commerciali, ci pare che Ciangherotti abbia la memoria molto corta: in questi quattro anni di amministrazione Cangiano, grazie ovviamente in primo luogo alla passione imprenditoriale di tanti cittadini, il centro storico cittadino e’ rifiorito di attività” aggiungono dalla giunta ingauna.

“Per quanto riguarda i dehors abbiamo voluto dare un’impronta di ordine, uniformità ed eleganza al centro storico, dando un importante incentivo economico attraverso l’abbassamento del canone per il suolo pubblico. È tra l’altro una scelta adottata nei centri storici delle più importanti città d’arte italiani e nella vicina Francia” dal Comune di Albenga.

“Infine sulla tassa di soggiorno: qui Ciangherotti ci sembra un po’ distratto, forse le sue linee di comunicazione con la Regione sono state interrotte (visto come Toti e la Viale abbiano snobbato Albenga in periodo elettorale): è stata proprio la Regione a guida centrodestra a introdurre la possibilità per i comuni costieri di introdurre la tassa di soggiorno che, ricordiamo, non graverà sui cittadini ma sarà un contributo dei turisti. Tra l’altro ricordiamo al consigliere che è già stata introdotta in molti comuni costieri guidati dal centrodestra. Per quelle amministrazioni va bene? Noi abbiamo già molte idee in campo e siamo sicuri che al termine della stagione estiva i cittadini di Albenga apprezzeranno questa scelta” concludono dall’amministrazione comunale di Albenga.