Albenga, la proposta di Ciangherotti: “Cambiamo nome a viale Che Guevara, intitoliamolo alle vittime dell’Annamaria”

Albenga. Un’idea che si tramuta in proposta, diventa oggetto di un sondaggio e, infine, sarà tradotta in una mozione da presentare al prossimo consiglio comunale. Proponente, il consigliere di Forza Italia Eraldo Ciangherotti. Oggetto, il cambio di intitolazione di viale Che Guevara, trasformato in una sorta di sondaggio lanciato via social.

“Sondaggio rivolto agli amici di Albenga, – scrive Ciangherotti. – Cambiereste l’intitolazione del nostro lungomare al feroce sanguinario e mostro disumano Ernesto Che Guevara, il cui motto, per essere stato attore principale in centinaia di esecuzioni sommarie, era ‘nel dubbio fucilare’? E se sì, a chi intitolereste questa strada?”.

Il sondaggio si è concluso ieri e ha visto partecipare alle votazioni oltre un centinaio di albenganesi: 74% favorevoli al cambio di intitolazione, 26% contrari. Per quanto riguarda le proposte per il cambio di intitolazione, i cittadini si sono sbizzarriti, proponendo i nomi più svariati: da Nino Lamboglia a Giuseppina Ghersi, ma la gran parte delle preferenze è andata alle “Vittime dell’Annamaria” (la vicenda risale al 16 luglio 1947 quando, in seguito al naufragio della motobarca Annamaria, morirono numerosi bambini e gli insegnanti al seguito proprio nello specchio acqueo antistante Albenga).

“Concordo con la scelta dei cittadini: sarebbe giusto cambiare nome a viale Che Guevara intitolandolo agli ‘Eroi e vittime dell’Annamaria’. Ora che si sono concluse le votazioni e ho registrato una maggioranza di preferenze per il cambio di intitolazione, tradurrò la materia in un’apposita mozione che presenteremo nel prossimo consiglio comunale”, ha concluso Ciangherotti.