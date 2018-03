Albenga, la giunta Cangiano dice “Sì”: avviato l’iter per l’istituzione della tassa di soggiorno

Albenga. La giunta Cangiano, nella sua più recente seduta, avvenuta ieri pomeriggio, ha deliberato all’unanimità l’adesione del Comune di Albenga all’accordo “per lo sviluppo e la competitività del turismo in Provincia di Savona”. Il che, in parole povere, si traduce con la decisione del Comune ingauno di avviare l’iter per l’introduzione della tassa di soggiorno che, nel 2018, sarà applicata solo nei mesi di luglio e agosto.

Le tariffe saranno le stesse degli altri comuni rivieraschi che hanno aderito all’iniziativa e che, a loro volta, hanno avviato l’iter (Alassio, Loano, Toirano, Borghetto SS, Pietra Ligure, Finale Ligure, Spotorno e Varazze).

I prossimi passaggi prevedono l’approvazione nel corso del prossimo consiglio comunale, quindi, a seguire, l’approvazione del bilancio (che dovrà avvenire entro e non oltre il 31 marzo), al cui interno verranno previste le voci seppur indicative in entrata ed uscita del gettito, in accordo con le associazioni di categoria del territorio, questi fondi saranno poi reinvestiti per migliorare il comparto turismo e/o abbellire la città, a beneficio di tutti.

“Si è trattato solo del primo atto, che ha dato il via all’iter di istituzione della tassa di soggiorno ad Albenga, – ha spiegato l’assessore al Turismo Alberto Passino. – Nel 2018, la tassa sarà applicata sono nei mesi di luglio e agosto, e ovviamente sarà in vigore per i turisti senza comportare alcun costo per i residenti. Al momento, nel bilancio inseriremo una sorta di “proiezione indicativa” relativa i possibili introiti della Tass, che saranno poi quantificati solo a settembre-ottobre. La tassa, poi, entrerà a pieno regime nel 2019, con estensione all’intera stagione turistica, primavera compresa, così come concordato a livello provinciale tra comuni e associazioni di categoria”.

“Inoltre, come concordato anche con le associazioni di categoria, gli importi ricavati saranno interamente utilizzati, a seguito di scelte assunte in accordo con le categorie stesse, per il rilancio turistico della città”, ha concluso l’amministratore albenganese.