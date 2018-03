Albenga, “Firma e Pesta” in caso di pioggia spostato al Chiostro Ester Siccardi

Albenga. In caso di pioggia sarà spostato nel Chiostro coperto Ester Siccardi in Viale Martiri l’evento “Firma e Pesta”, in programma domani 18 marzo dalle ore 11.00 alle ore 15.00, inizialmente previsto in Piazza del Popolo ad Albenga.

“Si invita tutti coloro che vogliono sostenere l’iniziativa a partecipare e sostenere la candidatura del Pesto Genovese quale patrimonio culturale immateriale dell’umanità. I cittadini potranno pestare e firmare la petizione. Il comune di Albenga aderisce con altri 86 Comuni, al progetto, proposto dalla Regione Liguria e dal Consorzio del Basilico, per la candidatura del metodo di preparazione del pesto patrimonio immateriale dell’umanità” affermano dal Comune.

“Saranno a disposizione dei volenterosi cittadini che si cimenteranno nella preparazione del pesto i mortai con gli ingredienti per ottenere il pesto. Durante l’evento sarà presente il Consorzio del Basilico d.o.p , saranno distribuiti gadget e ci sarà una degustazione di piatti tipici. Con la collaborazione di bar e ristoranti locali si potranno gustare infatti le classiche trenette al pesto”.

“Per l’iniziativa Firma e Pesta, domenica 18 marzo tutti in piazza per sostenere il “nostro” pesto e farlo diventare, come hanno già fatto i napoletani con la loro pizza, patrimonio culturale e immateriale dell’umanità” conclude dal Comune albenganese.

A fine 2015 è stata presentata la domanda per la candidatura del Pesto Genovese quale patrimonio culturale immateriale dell’umanità. La richiesta riguarda la salvaguardia dell’antica tecnica del mortaio e del suo valore storico e sociale. Attualmente la domanda sta per essere presa in considerazione dal Comitato Interministeriale Italiano dell’UNESCO perché il Pesto al Mortaio possa essere ammesso nella “tentative list” e quindi procedere lungo l’iter internazionale.