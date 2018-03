Albenga, Fi e Lega tuonano: “Bilancio di previsione sterile e privo di qualsiasi scelta politica”

Albenga. Il consiglio comunale di ieri ad Albenga, come di consueto, ha lasciato diversi strascichi velenosi. E, dopo l’ennesima bagarre condita da botta e risposta di fuoco sul caso Tari, il campo di battaglia si è spostato sull’approvazione del Bilancio di previsione.

“Un bilancio di previsione sterile e privo di qualsiasi scelta politica, soltanto costituito da introiti provenienti da tasse, soprattutto Tari, Imu, Cosap ecc. e in uscita esclusivamente spese ordinarie (pagamento personale, ammortamento mutui ecc), – hanno incalzato i consiglieri di Forza Italia Eraldo Ciangherotti e Ginetta Perrone e della Lega Cristina Porro.

“Il Comune di Albenga continua a fare beneficenza al governo centrale con trattenute Imu versate a Roma pari a 5 milioni di euro per il cosiddetto fondo di solidarietà ai comuni in difficoltà, pertanto senza alcun ritorno economico. Un piano triennale delle opere pubbliche da libro dei sogni, con una programmazione di lavori per 7 milioni di euro sull’anno 2018, quando negli anni pregressi si evince che le somme costantemente spese per lavori pubblici non hanno mai superato il milione e 400 mila euro annui. Un importo che l’assessore Tomatis riuscirebbe a realizzare in cinque anni se non fosse che lo propina per una sola annualità”, hanno concluso dalla minoranza.

Una seduta, quella del parlamentino ingauno andata in scena nella serata di ieri, che ha fatto registrare anche l’uscita dall’aula di Ciangherotti proprio durante la presentazione del bilancio e che il consigliere di minoranza, non senza polemiche, ha così giustificato: “Non è nel mio stile abbandonare l’aula consiliare soprattutto quando si tratta della votazione del bilancio comunale ma abbiamo dovuto purtroppo subire la scelta del presidente del consiglio Vittorio Varalli di convocare l’adunanza pubblica nel tardo pomeriggio del giovedì santo, in spregio al triduo pasquale, quando il bilancio di previsione poteva essere portato in consiglio già a decorrere dal 26 febbraio e non il penultimo giorno utile per la sua approvazione entro fine marzo”.

“Per la mia famiglia la visita ai sepolcri è una tradizione da sempre sentita e vissuta e per tale ragione ho preferito accompagnare i miei bimbi con mia moglie tra le varie chiese di Albenga, piuttosto che assistere alla fantasiosa discussione del Partito democratico. Mi sorprende solo che l’addetto stampa del Comune di Albenga, presente in sala per tutta la serata, abbia colto soltanto questa sfumatura davvero irrilevante rispetto a tanti altri contenuti giornalistici senza dubbio più interessanti”, ha concluso l’amministratore albenganese.