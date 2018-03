Albenga, Ciangherotti: “Il sogno di un liceo musicale diventa sempre più realtà”

Albenga. “Il lavoro e l’impegno pagano sempre, dicevano i nostri vecchi e, per quanto mi riguarda, senza voler salire su nessun podio, sono molto soddisfatto, da consigliere provinciale, per la prossima apertura del nuovo indirizzo musicale al liceo ‘Giordano Bruno’ di Albenga. Un indirizzo che oggi ha già 23 iscritti, e che dal prossimo anno potrà essere operativo grazie all’accordo tra il liceo ‘Giordano Bruno’ e il conservatorio ‘Paganini’ di Genova”. Così il consigliere provinciale con delega alla scuola nonché capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale ad Albenga, Eraldo Ciangherotti, commenta la notizia dell’imminente apertura dell’indirizzo musicale al liceo “Giordano Bruno”.

“Nei miei anni da assessore comunale e poi consigliere di minoranza e quindi consigliere provinciale, sempre per Forza Italia, sono riuscito a promuovere l’istituzione di tre nuovi indirizzi formativi e didattici per il liceo albenganese, artistico, sportivo e ora musicale – prosegue l’esponente forzista – Tre nuove possibilità formative per i giovani albenganesi ottenute grazie al mio impegno e di quelli di altre persone che si sono impegnate nel raggiungere lo scopo. Ringrazio, in primo luogo, Tony Costa di Ceriale, per aver condotto caparbiamente una battaglia di sensibilizzazione ai vertici delle istituzioni politiche sull’importanza strategica di un liceo musicale ad Albenga, allestendo banchetti in diverse manifestazioni estive per la raccolta firme e acquisendo contatti importanti per riuscire a far sì che il liceo musicale potesse diventare una realtà. Ringrazio poi la dirigente scolastica Simonetta Barile, che ha promosso l’istituzione dei tre indirizzi di studio, e a livello politico un grande grazie va al presidente della regione Liguria Giovanni Toti, all’assessore regionale Ilaria Cavo e al capogruppo regionale di Forza Italia consigliere Angelo Vaccarezza che, segue sempre con grande impegno la Riviera”.

Conclude Ciangherotti: “Il prossimo passo, dopo il via libera dell’ufficio scolastico regionale, sarà quello di chiedere l’intitolazione della nuova sezione musicale del liceo a Fabrizio De Andrè, grande poeta e cantore della Liguria, che ad Albenga nel 1991 fece un memorabile concerto allo stadio Riva, e che grazie ai Fieui dei caruggi, e al loro mentore Gino Rapa, hanno abbinato il nome di Faber ad Albenga grazie alla fortunata manifestazione, piena di contenuti, musicali soprattutto, ma anche sociali, Ottobre de Andrè”.