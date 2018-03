Albenga, Ciangherotti: “Con i croceristi arrivano anche gli accattoni”

Albenga. “Nei giorni scorsi il centro storico di Albenga ha avuto un discreto afflusso di turisti, frutto dell’accordo con i tour operator di Costa Crociere. Tutto bene? Assolutamente no, non so dire per qual motivo (anche se penso di intuirlo), ma assieme ai turisti il centro storco di Albenga è stato preso d’assalto da un gruppo, forse una numerosa famiglia, di rom che, abitualmente, chiede l’elemosina a Savona, guarda caso la città dove attraccano le navi dei croceristi”. A sostenerlo è il consigliere comunale di Albenga, Eraldo Ciangherotti.

“Assieme ai turisti, insomma, Albenga diventa meta turistica per l’accattonaggio – afferma – che va ad aggiungersi ai diversi nigeriani che, ad ogni ora, stazionano nel centro storico di Albenga, chiedendo, senza insistenza a dire il vero, monetine ai passanti. Personalmente, ogni volta che un mendicante tende una mano, mi si stringe il cuore, nel contempo, però, penso che ogni volta che questo accade sia una sconfitta per chi ha l’onore-onere di governare una città”.

“Mi chiedo cosa sia facendo l’assessore ai Servizi Sociali Vespo per risolvere il problema – accusa Ciangherotti – mi chiedo cosa stiano facendo i responsabili della Polizia municipale, che forse dovrebbero chiedere più spesso l’intervento dei Servizi sociali anzichè quello delle forse dell’ordine. Mi chiedo anche se il centro storico non dovrebbe avere maggiore vigilanza durante le ore diurne, soprattutto quando arrivano gruppi di turisti”.

“Tutti problemi che la nuova squadra del centrodestra che stiamo formando, quando avrà l’onore-onere di governare Albenga, si impegnerà a risolvere per ridare dignità sia ad Albenga che a chi, oggi, è costretto a elemosinare” conclude il capogruppo di Forza Italia.