Albenga. La primavera albenganese è da oltre dieci anni caratterizzata dalla “Fionda di Legno”, il premio che viene consegnato da Antonio Ricci a chi nella vita ha saputo tirare buone fiondate (ovviamente metaforiche), contro i soprusi e la violenza, a difesa di chi ha sovente un’esistenza difficile.

In attesa di conoscere il nome del vincitore 2018 i Fieui di Caruggi presentano una ghiotta anticipazione: la conferma dell’attesissima “CorriAMO la fionda”.

“Prima di tutto – precisano i sempreverdi monelli dei vicoli – ringraziamo gli amici di Albenga Runners con i quali abbiamo condiviso l’idea originale della manifestazione. Senza il loro aiuto e le loro capacità organizzative non sarebbe possibile gestire un evento così importante e con tale afflusso di partecipanti”.

In effetti nelle prime due edizioni di “CorriAMO la fionda” le adesioni sono state davvero numerose: migliaia di persone si sono riversate per le vie cittadine come un allegro fiume colorato. “Il vero successo della manifestazione è proprio questo – sottolinea Fabrizio Fattor di Albenga Runners – vedere intere famiglie, bambini, anziani, persino animali prendere parte con gioia a questa iniziativa ludico-motoria non competitiva. Una festa cui tutti possono partecipare con lo scopo di stare insieme e di far vivere Albenga”.

L’appuntamento è fissato per il pomeriggio di domenica 8 aprile i piazza del Popolo a partire dalle 14.30 con partenza alle 16. Tra pochi giorni si apriranno le iscrizioni che avranno, come sempre, una finalità benefica. I Fieui promettono che, dopo il Gabibbo dello scorso anno, anche questa volta ci sarà un padrino o una madrina d’eccezione, ma, per ora, preferiscono alimentare la curiosità e mantenere il silenzio sul nome.

“In ogni caso – assicurano – non mancherà l’allegria, grazie alla banda folcloristica ‘Rumpe e streppa’ che aprirà la corsa e porterà la sua musica e il suo buonumore per le vie di Albenga”.