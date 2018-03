Albenga, al Cersaa prende il via il progetto “Serre Smart”

Albenga. È stato presentato dal Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola il progetto dal titolo “Controllo e gestione dell’efficenza energetica nelle colture protette – Serre Smart”.

L’iniziativa presentata dal Cersaa è finalizzata all’illustrazione alle imprese agricole del pacchetto di innovazioni che sono state sviluppate, sperimentate e messe a punto grazie a precedenti progetti di ricerca e sperimentazione industriale, e che ora sono pronte per l’applicazione in campo agricolo. L’obiettivo è permettere il miglioramento dell’efficienza energetica dei processi produttivi, considerando le strutture di protezione attualmente disponibili.

Si comincia giovedì 15 marzo, con la “Prima dimostrazione in campo”, organizzata dalle 16 alle 19 nelle strutture del Cersaa con la visita alle installazioni dimostrative e la discussione in campo sulle possibilità applicative di sistemi di: climatizzazione (riscaldamento/raffrescamento) basati sull’impiego di sonde geotermiche accoppiate a pompa di calore, capaci di produrre calorie/frigorie per il condizionamento dell’atmosfera interna alla serra e loro interazione con i sistemi di umidificazione/deumidificazione utilizzati anche per la limitazione della capacità infettiva di patogeni (funghi) fogliari; riscaldamento del terreno/substrato di coltivazione che utilizzano il calore (aacqua calda) prodotto attraverso geotermia accoppiata a pompa di calore o da resistenze elettriche ad alta efficienza; regolazione fine dei parametri climatici interni alle serre, giungendo fino alla lettura della temperatura e dell’umidità fogliare, per un controllo sempre più accurato di tali parametri e la gestione della loro influenza sulla prevenzione della manifestazione di fitopatie fogliari.